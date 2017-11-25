Нисикори: хочу вернуться в топ-5 и знаю, что способен на это

Японец Кей Нисикори рассказал о ходе восстановления после травмы руки, из-за которой не играл с турнира в Монреале, и признался, что сомневается относительно участия в соревнованиях в Брисбене.

«Я заявлен для участия в Брисбене, но не уверен, что сыграю там. Может, вернусь на корт в феврале или марте. Восстановление ещё не завершено. Главное, чтобы я вернулся в хорошую форму, ради этого, возможно, придётся пожертвовать некоторыми турнирами.

Моя цель — возвращение в топ-5. Я уверен, что способен на это", — приводит слова Нисикори L'Equipe.