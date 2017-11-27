Ноа: очки в финале принесли четыре разных игрока — это прекрасно

Капитан сборной Франции Янник Ноа поделился эмоциями после победы в финале Кубка Дэвиса над командой Бельгии со счётом 3-2. Решающее очко французам принёс Люка Пуи, обыгравший Стива Дарси — 6:3, 6:1, 6:0.

«Мы добились победы, о которой так мечтали. У нас единая команда. Это был тяжёлый уик-энд, нам противостоял сильный соперник. Люка сыграл просто невероятно. Я так счастлив за этих ребят. 16 лет без побед — это большой срок. За это время нужно было проделать большую работу, но это было увлекательное приключение.

Перед началом сезона я был уверен в силе нашей команды. У нас нет игроков из топ-5, но зато есть 8-9 теннисистов, которые могут играть с сильнейшими. У нас есть командный дух, и мы очень мотивированны, когда представляем свою страну.

Очки в финале принесли четыре разных игрока — это прекрасно. Когда переживаешь такой момент, то хочется испытать его вновь. Но иногда это сложно. Однако я мотивирован продолжить работать ради людей, которых люблю», — цитирует Ноа Tennis World USA.