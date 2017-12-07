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Стрыцова: надеюсь, Котыжа добьётся успеха и со мной

Теннис

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала начало сотрудничества со своим соотечественником тренером Давидом Котыжей. Ранее он работал с чешками Люси Шафаржовой, Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой.

«Давид добился больших успехов с Петрой Квитовой, она выигрывала турниры «Большого шлема». Каролина Плишкова была первой ракеткой мира. Надеюсь, он добьётся успеха и со мной», — написала Стрыцова на своей странице в «Инстаграме».

Ранее уроженка Пльзеня прекратила сотрудничество с Игором Брукнером.

Стрыцова начала работать с бывшим тренером Квитовой и Кар. Плишковой
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