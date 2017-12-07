Стрыцова: надеюсь, Котыжа добьётся успеха и со мной

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала начало сотрудничества со своим соотечественником тренером Давидом Котыжей. Ранее он работал с чешками Люси Шафаржовой, Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой.
«Давид добился больших успехов с Петрой Квитовой, она выигрывала турниры «Большого шлема». Каролина Плишкова была первой ракеткой мира. Надеюсь, он добьётся успеха и со мной», — написала Стрыцова на своей странице в «Инстаграме».
Ранее уроженка Пльзеня прекратила сотрудничество с Игором Брукнером.
Стрыцова начала работать с бывшим тренером Квитовой и Кар. Плишковой