Халеп победила в голосовании болельщиков на сайте WТА, Шарапова — третья

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп победила в голосовании посетителей официального сайта WТА в номинации «Любимица болельщиков». В минувшем сезоне Халеп впервые в карьере возглавила женскую табель о рангах.

Второе место заняла полька Агнешка Радваньска, которая до этого признавалась лучшей в данной номинации в течение шести лет кряду. Замкнула тройку лидеров россиянка Мария Шарапова, победившая в голосовании болельщиков в 2010 году. Премия была учреждена в 2009 году. Первой её обладательницей стала россиянка Елена Дементьева.