Халеп: приятно, что Петербург претендует на проведение Итогового турнира WТА

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп призналась, что рада выходу Санкт-Петербурга в финал борьбы за право принимать Итоговый чемпионат WТА, начиная с 2019 года.

«Очень приятно, что Санкт-Петербург вошёл в финальную тройку невероятных городов, претендующих на проведение Итогового чемпионата WТА — 2019. Это одно из самых красивых мест в мире, и я с нетерпением жду возвращения в Петербург в 2018 году после Открытого чемпионата Австралии», — написала Халеп на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть запись можно в «твиттере» Халеп.