Монова победила Петкович в квалификации турнира в Брисбене

Российская теннисистка Полина Монова вышла во второй раунд квалификации турнира в Брисбене, в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович (6) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Полина 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

Следующей соперницей Моновой в отборочных соревнованиях станет победительница матча Оливия Роговска (Австралия) — Бернарда Пера (США).