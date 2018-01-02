Возняцки разгромила Бренгл на старте турнира в Окленде

Датская теннисистка Каролина Возняцки (1) вышла во второй круг турнира в Окленде, в двух партиях обыграв представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 58 минут. Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Окленде Возняцки поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич. Турнир завершится 6 января.