А. Радваньска: в будущем мы будем чаще видеть Хаддад-Майю на центральных кортах

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Окленде над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей со счётом 6:2, 4:6, 6:2.

«Я просто очень рада своей первой победе в 2018 году. Думаю, я приняла отличное решение спустя пять лет выступить в Окленде.

Рейтинг Хаддад-Майи не соответствует её игре. Она действовала здорово. Играя с такими молодыми, талантливым теннисистками, важно быть очень осторожной. Беатрис очень мощно подавала и выполняла сильные удары. В будущем мы будем чаще видеть её на центральных кортах», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Агнешка занимает 28-ю строчку, Беатрис — 71-ю.