Блинкова и Гойер проиграли Халеп и Бегу в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне в парном разряде. В полуфинале она в дуэте с немкой Николой Гойер проиграла представительницам Румынии Симоне Халеп и Ирине Бегу со счётом 2:6, 7:6 (7:4), [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

В финале соревнований Халеп и Бегу поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Лесли Керкхове (Нидерланды) / Лидия Морозова (Беларусь).

Халеп и Синякова ранее вышли в финал турнира в Шэньчжэне в одиночном разряде.