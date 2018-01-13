Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Футбол. «Эйбар» — «Атлетико» М. LIVE
все матчи

Кербер: близка к уровню, который показывала в 2016 году

Теннис

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над австралийкой Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира в Сиднее.

«Я снова показываю замечательный теннис и чувствую себя отлично. Я очень рада, что уже на первом турнире в сезоне завоевала титул. Я провела великолепную неделю в Сиднее. Финал с Эшли не был простым, но я показала свой лучший теннис в решающие моменты. Чувствую, что мой уровень близок к тому, который я демонстрировала в 2016 году.

Сетка была очень трудной, много сильных соперниц. Кроме того, я не была посеяна, поэтому была готова к сложным поединкам с первого круга", — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.

Кербер выиграла турнир в Сиднее, победив в финале Барти
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент