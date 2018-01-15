Джокович призвал ведущих теннисистов потребовать повышения призовых на турнирах

Серб Новак Джокович призвал своих коллег по мужскому туру бороться за повышение призовых на турнирах, сообщает Daily Mail. Такое заявление экс первая ракетка мира сделал на традиционном собрании теннисистов перед стартом Australian Open. На встрече, в частности, присутствовали Роджер Федерер, Энди Маррей и Рафаэль Надаль.

Джокович дождался, пока выступят официальные представители Открытого чемпионата Австралии, а потом поднялся на сцену и попросил их покинуть конференц-зал, чтобы сделать своё заявление. В зале остались лишь теннисисты и переводчики. После этого Джокович произнёс длинную речь, в которой подчеркнул, что теннисисты зарабатывают меньше, чем представители других видов спорта, и с этим нужно бороться.

Новак также призвал создать отдельный профсоюз игроков, который будет заниматься этим вопросом. СМИ отмечают, что Федерер данную инициативу Джоковича не поддержал.

За свою карьеру Новак заработал порядка $ 110 млн.