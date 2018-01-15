Димитров: я не знал Новака и не понимал, чего ожидать

Болгарин Григор Димитров прокомментировал свою победу над австрийцем Деннисом Новаком в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

«Думаю, я постепенно набираю форму, это ещё начало турнира. Сегодня условия были другими, чем те, в которых я выступал раньше. Мне нужно было выйти и показать свой теннис, вот и всё. Я не знал Новака, никогда не играл с ним раньше и не понимал, чего ожидать. Мне нужно было играть сосредоточенно, так как Деннис уже провёл здесь три матча. Думаю, начало турнира получилось хорошим для меня.

Я буду двигаться вперёд матч за матчем. Здесь все могут играть хорошо, так что все соперники опасны. Все теннисисты ощущают свежесть в начале года. Я буду сосредоточен на своей игре, остальное я контролировать не могу», — цитирует Димитрова официальный сайт турнира.