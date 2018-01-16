Баутиста-Агут проиграл Вердаско на старте AO-2018, Маннарино вышел во 2-й круг

Испанец Фернандо Вердаско пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв на старте турнира своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута (20) со счётом 6:1, 7:5, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 7 минут. На счету Вердаско 10 эйсов, 41 виннер, 5 двойных ошибок и 7 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Баутиста-Агут подал навылет 1 раз, заработал 19 виннеров, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Вердаско сыграет с немцем Максимильяном Мартерером, который на старте Australian Open уверенно победил соотечественника Седрик-Марселя Штебе — 6:0, 6:3, 6:4. Также во второй круг вышли француз Адриан Маннарино (26) и чех Иржи Веселы.