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Баутиста-Агут проиграл Вердаско на старте AO-2018, Маннарино вышел во 2-й круг

Теннис

Испанец Фернандо Вердаско пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв на старте турнира своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута (20) со счётом 6:1, 7:5, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 7 минут. На счету Вердаско 10 эйсов, 41 виннер, 5 двойных ошибок и 7 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Баутиста-Агут подал навылет 1 раз, заработал 19 виннеров, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Вердаско сыграет с немцем Максимильяном Мартерером, который на старте Australian Open уверенно победил соотечественника Седрик-Марселя Штебе — 6:0, 6:3, 6:4. Также во второй круг вышли француз Адриан Маннарино (26) и чех Иржи Веселы.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:15 МСК
Роберто
Баутиста-Агут
Фернандо
Вердаско
1:6 5:7 5:7
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:00 МСК
Седрик-Марсель
Штебе
Максимильян
Мартерер
0:6 3:6 4:6
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:15 МСК
Маттео
Берреттини
Адриан
Маннарино
4:6 4:6 4:6
Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 03:00 МСК
Вацлав
Шафранек
Иржи
Веселы
4:6 3:6 3:6
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