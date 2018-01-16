Суд вынес решение в пользу Азаренко по делу об опеке

Суд Калифорнии вынес решение в пользу бывший первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко​ по делу об опеке над её сыном, сообщает TMZ. Спортсменка настаивала на том, что дело должно рассматриваться не на родине отца мальчика, в США, а у неё дома — в Беларуси. Суд принял сторону теннисистки. У отца ребёнка Билли Макги есть три недели, чтобы обжаловать решение.

Напомним, что Азаренко не играет с июля прошлого года, когда Макги, с которым она рассталась после Уимблдона, инициировал судебное дело. Пока не вынесено окончательное решение, ребёнку запрещено покидать Калифорнию. Виктории приходится пропускать Australian Open — 2018, поскольку оставлять сына одного она не захотела.