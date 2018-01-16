Гоффен: всегда непросто в первом круге играть с победителем квалификации

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал свою победу над немцем Маттиасом Бахингером в первом круге Australian Open со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, 6:4.

«Всегда непросто в первом круге играть с победителем квалификации. Он уже провёл три матча и уверен в себе. Он выполнял плоские удары с обоих сторон, особенно с форхенда. Они были достаточно быстрыми. Мне было нелегко найти свой ритм, особенно в первом сете, даже когда я подавал на партию. Во втором и третьем сетах я чувствовал себя лучше.

Соперник играл агрессивно, иногда выходил к сетке и выполнял удары с лёта. Это было нелегко. В первом сете я действовал далеко за задней линии, но потом нашёл свой ритм.

Во время разминки я понял, что из-за ветра будет непросто. Никогда не знаешь, каким будет его направление во время игры. Мне было трудно подавать и подбрасывать мяч. Но в итоге я сумел победить», — цитирует Гоффена официальный сайт турнира.