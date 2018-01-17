Роговска: Костюк творит историю. Она будет очень хорошей теннисисткой

Австралийка Оливия Роговска прокомментировала своё поражение от 15-летней украинки Марты Костюк во втором круге Australian Open со счётом 3:6, 5:7.

«Это определённо был не очень хороший день. У меня возникли трудности с ритмом, я не могла найти свою игру. Также были проблемы с подачей. Кажется, я подавала с очень низким процентом сегодня. Но стоит отдать должное сопернице. Она выполняла мощнейшие удары и здорово действовала на приёме.

Мне было сложно войти в игру. Был короткий момент, когда это получилось, но в целом я очень нервничала и ноги не работали. Я знала, что нужно делать, но не могла это реализовать на практике. Я немного расстроена.

Я помню себя в её возрасте. Никакого давления. Она творит историю. Костюк будет очень хорошей теннисисткой», — цитирует Роговскую официальный сайт турнира.