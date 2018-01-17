Кирьос: пока я играю не так хорошо, как хотелось бы

Австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями от победы над сербом Виктором Троицки во втором круге Australian Open со счётом 7:5, 6:4, 7:6 (7:2) и оценил своего следующего соперника — француза Жо-Вильфрида Цонгу.

«В матче было очень много отвлекающих факторов, и это было не только в связи с проблемой с судейским микрофоном. Из-за этой ситуации я немного утратил свой ритм. Но в целом я справился отлично. Виктор — настоящий боец, очень сильный теннисист. Ему нравятся матчи в пятисетовом формате. В первом круге он отыгрался с 0:2 по партиям. Я понимал, что так просто он не сдастся.

Я играл надёжно, уверенно подавал и хорошо действовал на приёме. Форхенд и бэкхенд проходили как надо. Тем не менее пока я играю не так хорошо, как хотелось бы. Я прошёл дальше, и это здорово.

Матч с Цонгой — это будет весело. Мы встречались в прошлом году в Марселе. Он победил меня в трёхсетовой битве. Это было очень забавно. Жо-Вильфрид — это игрок, с которого я в юности брал пример. Я видел много его матчей и знаю, что он может показать на корте. Он знает, что могу продемонстрировать я. Будет интересно», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.