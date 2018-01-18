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Макарова и Суарес узнали соперников по первому кругу AO в миксте

Теннис

Стала известна сетка Открытого чемпионата Австралии в миксте. Под первым номером посеяны представительница Китайского Тайбэя Чань Юнжань и британец Джейми Маррей. Они стартуют матчем со словенкой Андреей Клепач и американцем Радживом Рамом.

Вторыми сеяными стали австралийцы Кейси Деллакуа и Джон Пирс. Они встретятся с представителями Испании Аранчей Парра-Сантонхой и Марком Лопесом.

Россиянка Екатерина Макарова сыграет в паре с бразильцем Бруно Суаресом (3). В первом круге они сразятся с китаянкой Сюй Ифань и новозеландцем Маркусом Даниэлом.

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