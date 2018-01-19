Веснина: титул на Australian Open в миксте есть, теперь идём за титулом в паре

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина прокомментировали победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии в парном разряде над дуэтом Далила Якупович (Словения) / Ирина Хромачёва (Россия) со счётом 6:2, 6:3.

«Мы знали, что будет самая жара. Но что делать? Приходится выходить, играть. Все в одинаковых условиях. Но это очень непросто.

Титула на Australian Open не хватает, в миксте есть. Сейчас идём за титулом в паре», — сказал Веснина.

«Наши соперницы попали в сетку по альтернативе, прошли первый круг, и терять им было нечего. Они играли на кураже, им интересно, это же «Большой шлем». Они настроились и показывали хороший теннис. Мы с Леной стали, как стенка, и добились победы», — сообщила Макарова.

Видео доступно на «Чемпионате».