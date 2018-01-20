Шарапова: у меня был один шанс в матче с Кербер, но я им не воспользовалась

Россиянка Мария Шарапова, уступившая в третьем круге Australian Open немке Анжелике Кербер со счётом 1:6, 3:6, проанализировала причины поражения.

«Не хочу себя оправдывать и приуменьшать вклад Анжелики в этот успех. Она играла очень агрессивно и гораздо чаще рисковала. В первом сете я плохо принимала и своими ошибками дала ей уверенность в геймах на её подаче. У меня была одна небольшая возможность во втором сете, но я ошиблась и не воспользовалась этим шансом. Кербер сейчас очень уверена в себе, всё складывалось в её пользу.

Я думаю, что есть много моментов, над которыми мне надо работать. Но в целом начало года сложилось для меня неплохо. Главное, я здорова. Я вернусь к тренировкам и буду отталкиваться от этого, я не начинаю с нуля. Может быть, это не то, что вы хотите услышать, но это действительно очень важно для меня. В этом году мне предстоит много матчей с сильными игроками, поэтому я должна добиться прогресса, чтобы обыгрывать их", — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.