Мертенс: всё, что будет со мной дальше на этом турнире, — бонус

Бельгийка Элисе Мертенс, победившая хорватку Петру Мартич в четвёртом раунде Australian Open — 2018 со счётом 7:6 (7:5), 7:5, поделилась эмоциями после первого в карьере выхода в четвертьфинал «Шлема». В следующем круге она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.



«Тяжело описать свои чувства и тяжело поверить в происходящее. Конечно, я каждую неделю упорно работаю ради таких результатов, ради хороших выступлений на «Шлемах». Я очень рада, что впервые в карьере вышла в четвертьфинал. Матч был совершенно равным. Мы обе бились до конца, так что напряжение не спадало до последнего момента.



Всё, что будет со мной дальше, — бонус. Конечно, я мечтаю выиграть турнир «Большого шлема», но и четвертьфинал совсем неплохо! Мне хочется выступить ещё лучше, и у меня есть силы, так что я постараюсь сфокусироваться на следующем матче», — приводит слова Мертенс официальный сайт WTA.