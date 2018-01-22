Кис: в матче с Гарсией я играла стабильно и умно

Американка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу над француженкой Каролин Гарсией в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Анжеликой Кербер.

«Я отлично себя чувствую сейчас. Думаю, я играю в стабильный теннис. Сегодня был хороший пример этого. Я отлично подавала и здорово действовала на приёме. Но не думаю, что я играла невероятно. Просто действовала стабильно и умно. Я обычно играю так, чтобы как можно меньше ошибаться, а затем стараюсь выполнять удары навылет.

Я не пыталась делать что-то невероятное, а просто ждала нужный мяч. Я верила, что смогу принять правильное решение, когда представится возможность, и переходила в атаку.

Сейчас я наслаждаюсь пребыванием на корте. В начале минувшего сезона я играла не так хорошо, а затем много пропустила. Затем я осознала, что если буду верить в себя и просто стану играть в свой теннис, то могу добиться успеха. Никакого давления не себя я не оказываю.

Каролин старается рано принимать мяч и оказывать давление. Я думала об этом и старалась не давать ей возможности выбить меня с корта. Я посылала мяч глубоко, чтобы она не смогла диктовать условия в розыгрышах.

Играть с Кербер всегда непросто. Она прекрасная теннисистка, занимавшая первую строчку рейтинга, выигрывавшая турниры «Большого шлема». Она может отлично покрывать весь корт и выжидать нужный момент. Мне важно будет действовать стабильно агрессивно, потому что Кербер может достать на три мяча больше, чем другие девушки. Важно будет не торопиться, а просто работать в розыгрышах», — цитирует Кис официальный сайт турнира.