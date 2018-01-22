В 13:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют представительницы Чехии Барбора Стрыцова (20) и Каролина Плишкова (6). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стрыцова — Плишкова на Australian Open.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал Australian Open поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп (1).