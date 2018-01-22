Кар. Плишкова стала соперницей Халеп в четвертьфинале Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) вышла в четвертьфинал Australian Open. В матче 1/8 финала Плишкова в трёх партиях переиграла свою соотечественницу Барбору Стрыцову (20) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Шестая ракетка мира 25-летняя Плишкова 4 раза подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков. 31-летняя Стрыцова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, подала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и дважды взяла подачу соперницы. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3:1 в пользу Плишковой.

За выход в полуфинал Каролина сразится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.