Бычкова: Тим не проиграл, хотя и победитель – Сандгрен

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала результаты матчей 1/8 финала Australian Open.

«От Новака Джоковича можно было ожидать победы, но всё-таки он только возвращается. Это его первый турнир. В целом для себя он выдал неплохой результат. Чхун Хён находится в очень хорошей форме. Это было видно ещё в конце года, когда он выиграл юношеский турнир. Развивается очень круто, от него давно все ждут результатов. Поэтому я не понимаю, почему для всех его победа стала неожиданностью.

У Каролин Гарсии возникали проблемы на протяжении всего турнира. Были сложные матчи. Мэдисон Кис за последнее время очень выправилась, она стала стабильнее выступать и показывать результаты. Возможно, так легко получилось победить, потому что Гарсия не справилась с первым сетом.

Доминику Тиму сегодня, если честно, не очень повезло. На данный момент, я считаю, это лучший матч турнира. Скажу даже так: за последнее время это лучший матч, который я смотрела. Все пять сетов подряд я не понимала, как это происходит. Показывали очень высокий уровень тенниса. Тим не проиграл, хоть и победитель – Сандгрен. В этом случае ни один не проиграл, каждый боролся за победу. Просто чуть больше повезло американцу. Очень красивая и показательная встреча!

Для меня фавориты: Рафаэль Надаль в мужском турнире, а вот в женском не могу разорваться между Кербер и Плишковой», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.