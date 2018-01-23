Эдмунд: я любил смотреть за игрой Сафина. В свои лучшие дни он был очень хорош

Британец Кайл Эдмунд, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4, рассказал о теннисистах, за игрой которых ему было интереснее всего следить в детстве.

«Если постараться выбрать парней, игры которых я любил смотреть, то назову Сафина. Мне нравилось, как он играет. Он был очень взрывной и мощный теннисист. В свои лучшие дни он был очень хорош. Также мне нравился Фернандо Гонсалес из-за его удара с форхенда и других вещей. Пожалуй, именно за этими парнями мне нравилось следить больше всего», — приводит слова Эдмунда официальный сайт Australian Open.