Стрыцова отказалась от участия в турнире в Санкт-Петербурге

24-я ракетка мира чешка Барбора Стрыцова отказалась от участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля, сообщает пресс-служба WТА-тура. Причиной такого решения 31-летней уроженки Пльзени стала травма левого запястья. Её место в основной сетке соревнований займёт гречанка Мария Саккари.

На проходящем в Мельбурне Australian Open Стрыцова дошла до четвёртого круга, где в трёх партиях со счётом 7:6, 3:6, 2:6 уступила соотечественнице — Каролине Плишковой.