Сандгрен: Чхун Хён — невероятный игрок. Он делает много классных вещей на корте

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал своё поражение в четвертьфинале Australian Open от представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Это было удивительно. Чхун Хён — невероятный игрок. За две недели я уже дважды сыграл с ним. Это забавно. Это весёлое испытание, потому что он делает так много классных вещей на корте. Он великолепно двигается и здорово играет на приёме, также его форхенд хорош. Это была невероятно сложная загадка для меня, и я решить её не смог. Но мне понравилось пытаться сделать это.

Думаю, я провёл неплохой матч. Я сделал немало отличных вещей на корте. Соперник вынуждал меня идти на это, и в итоге случались ошибки. В ключевых моментах я не смог сыграть так, как нужно, но в целом остался доволен игрой», — цитирует Сандгрена официальный сайт турнира.