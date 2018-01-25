Федерер — самый возрастной полуфиналист Australian Open за 41 год

Швейцарец Роджер Федерер стал самым возрастным участником полуфиналов Australian Open за 41 год. В январе 1977 года до полуфинальной стадии в Мельбурне добрался Кен Роузволл, которому к тому моменту было больше 42 лет. Там Роузволл в четырёх партиях уступил второму сеяному и будущему чемпиону турнира американцу Роско Таннеру. Это был последний полуфинал Роузволла на турнирах «Большого шлема» в карьере.



Напомним, что Федереру сейчас почти 36 с половиной лет. В прошлом году он стал самым возрастным чемпионом турнира после того же Роузволла, победившего в 1972-м в 37 лет и 8 месяцев.