Текстовая трансляция матча Макарова/Суарес — Главачкова/Роже-Васслен в Австралии

Приблизительно в 6:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии в смешанном парном разряде, в котором россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес (3) сыграют с чешкой Андреа Главачковой и французом Эдуардом Роже-Вассленом (6). Напомним, что Макарова и Елена Веснина накануне вышли в финал турнира в женском парном разряде.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Суарес — Главачкова/Роже-Васслен на Australian Open.



В полуфинале сильнейшая пара этого противостояния сыграет либо с Габриэлой Дабровски и Мате Павичем, либо с Юханной Ларссон и Матве Мидделкопом.