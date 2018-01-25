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Текстовая трансляция матча Макарова/Суарес — Главачкова/Роже-Васслен в Австралии

Теннис

Приблизительно в 6:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии в смешанном парном разряде, в котором россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес (3) сыграют с чешкой Андреа Главачковой и французом Эдуардом Роже-Вассленом (6). Напомним, что Макарова и Елена Веснина накануне вышли в финал турнира в женском парном разряде.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры:
текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Суарес — Главачкова/Роже-Васслен на Australian Open.

В полуфинале сильнейшая пара этого противостояния сыграет либо с Габриэлой Дабровски и Мате Павичем, либо с Юханной Ларссон и Матве Мидделкопом.

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