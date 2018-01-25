Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Макарова и Суарес вышли в полуфинал AO в миксте, отыграв 3 матчбола

Теннис

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес (3) пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в миксте, обыграв чешку Андреа Главачкову и представителя Франции Эдуарда Роже-Васслена (6) со счётом 6:2, 4:6, [13:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. В концовке Екатерина и Бруно отыграли три матчбола.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этой игры:
текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Суарес — Главачкова/Роже-Васслен на Australian Open.

За выход в финал Макарова и Суарес поспорят с победителями матча Габриэла Дабровски (Канада)/Мате Павич (Хорватия, 8) — Юханна Ларссон (Швеция)/Матве Мидделкоп (Нидерланды).

Australian Open — микст 2018. 1/4 финала
25 января 2018 года, четверг. 08:00 МСК
Андреа
Главачкова
Эдуард
Роже-Васслен
Екатерина
Макарова
Бруно
Суарес
2:6 6:4 11:13
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент