Макарова и Суарес вышли в полуфинал AO в миксте, отыграв 3 матчбола

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес (3) пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в миксте, обыграв чешку Андреа Главачкову и представителя Франции Эдуарда Роже-Васслена (6) со счётом 6:2, 4:6, [13:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. В концовке Екатерина и Бруно отыграли три матчбола.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этой игры:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Суарес — Главачкова/Роже-Васслен на Australian Open.

За выход в финал Макарова и Суарес поспорят с победителями матча Габриэла Дабровски (Канада)/Мате Павич (Хорватия, 8) — Юханна Ларссон (Швеция)/Матве Мидделкоп (Нидерланды).