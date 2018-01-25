Чакветадзе: скорее всего, в полуфинале корейская машина даст сбой

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала победу хорвата Марина Чилича над британцем Кайлом Эдмундом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи швейцарца Роджера Федерера с представителем Южной Кореи Чхун Хёном.

«Победа Марина Чилича в полуфинале над Кайлом Эдмундом была вполне ожидаема. Марин ещё в матче с Рафаэлем Надалем смотрелся весьма прилично. Два сета он отыграл на достаточно высоком уровне. Сегодня, скорее всего, Эдмунд не справился с давлением.



Ожидаю интересную игру между Роджером Федерером и Чхун Хёном. Но швейцарец должен выигрывать за счёт опыта. Он так легко идёт на этом турнире, если смотреть по счёту. Что касается Хёна, то он стабилен и уже провёл Australian Open со знаком плюс. Но, скорее всего, он остановится в полуфинале. Корейская машина даст сбой», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.