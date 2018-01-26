Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Суарес — Дабровски/Павич на AO

В 11:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии в миксте, в котором россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес (3) сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и представителем Хорватии Мате Павичем (8).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Суарес — Дабровски/Павич на Australian Open.

Победители этого матча в финале Открытого чемпионата Австралии сыграют либо с дуэтом Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания)/Марсело Демолинер (Бразилия), либо с парой Тимя Бабош (Венгрия)/Рохан Бопанна (Индия, 5).