Веснина: победить в Мельбурне нам пока никак не удаётся. Мы поздравляем соперниц

Россиянка Елена Веснина прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Она в дуэте со своей соотечественницей Екатериной Макаровой проиграла венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович со счётом 4:6, 3:6.

«Мы очень хотели выиграть этот турнир, мы вышли уже во второй финал в Мельбурне, но пока победить никак не удаётся. В любом случае мы поздравляем соперниц с отличной игрой и хотим поблагодарить всех за поддержку», — сказала Веснина во время церемонии награждения.