Маррей впервые за 12 лет перестанет быть первой ракеткой Великобритании

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2018 года Кайл Эдмунд к 5 марта обойдёт Энди Маррея в рейтинге ATP и станет первой ракеткой Великобритании. В случае успешного выступления в Буэнос-Айресе и/или Рио-де-Жанейро это может случиться уже 26 февраля.



Маррей был первой ракеткой Великобритании на протяжении 12 лет. В феврале 2006 года он обошёл в рейтинге ATP Тима Хенмана.



В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Кайл Эдмунд проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 2:6.

Чилич победил Эдмунда и стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии