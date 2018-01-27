Сын Петра Корды выиграл юниорский Australian Open через 20 лет после победы отца

Американец Себастьян Корда (7) выиграл юниорский Открытый чемпионат Австралии 2018 года. В финальном поединке он в двух сетах победил Чун Син Цена из Китайского Тайбэя (6) — 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. На счету Корды 9 эйсов, 34 виннера, 3 двойные ошибки и 3 из 8 реализованных брейк-пойнтов. Чун Син Цен подал навылет 1 раз, заработал 17 виннеров, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4.

Отметим, что Себастьян — сын бывшей второй ракетки мира чеха Петра Корды, который в 1998 году стал победителем мужского одиночного разряда Australian Open.