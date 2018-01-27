Павлюченкова: состав в Санкт-Петербурге всегда тяжёлый, это неоспоримый факт

Россиянка Анастасия Павлюченкова, которая стартует на турнире St. Petersburg Ladies Trophy — 2018 матчем с соотечественницей — Екатериной Макаровой, оценила состав соревнований.



«Состав в Санкт-Петербурге всегда тяжёлый, всегда особенный. Сюда приезжают все хорошие игроки. Ждать здесь простой сетки невозможно. Я ожидала, что любой круг будет непростым, что, собственно, и получилось. Трудно судить по фамилиям, особенно в последнее время. Ведь теннис — тяжёлый, своеобразный вид спорта: нужно выходить и играть каждый матч на пределе, даже с соперницей из квалификации или лаки-лузером. С любым игроком это всегда непросто», — передаёт слова Павлюченковой специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.