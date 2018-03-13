Шарапова и Зигемунд получили «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Штутгарте (Германия) — первое крупное соревнование на грунте в сезоне и единственное проходящее в зале. В прошлом году именно в Штутгарте Шарапова вернулась в тур, причём получение ею «уайлд-кард» на тот турнир вызвало негативную реакцию ряда теннисисток в связи с тем, что на момент старта соревнований ещё действовала дисквалификация Марии.



Шарапова провела первый матч в среду, 26 апреля, когда дисквалификация истекла. Она дошла до полуфинала, обыграв Роберту Винчи, Екатерину Макарову и Анетт Контавейт, и уступила Кристине Младенович в трёх партиях. За этот результат Мария получила 185 рейтинговых баллов. Ранее россиянка трижды становилась чемпионкой Штутгарта — с 2012 по 2014 год.



Также «уайлд-кард» в основную сетку получила немка Лаура Зигемунд, действующая чемпионка турнира.