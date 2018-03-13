Шарапова и Зигемунд получили «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Штутгарте (Германия) — первое крупное соревнование на грунте в сезоне и единственное проходящее в зале. В прошлом году именно в Штутгарте Шарапова вернулась в тур, причём получение ею «уайлд-кард» на тот турнир вызвало негативную реакцию ряда теннисисток в связи с тем, что на момент старта соревнований ещё действовала дисквалификация Марии.
Шарапова провела первый матч в среду, 26 апреля, когда дисквалификация истекла. Она дошла до полуфинала, обыграв Роберту Винчи, Екатерину Макарову и Анетт Контавейт, и уступила Кристине Младенович в трёх партиях. За этот результат Мария получила 185 рейтинговых баллов. Ранее россиянка трижды становилась чемпионкой Штутгарта — с 2012 по 2014 год.
Также «уайлд-кард» в основную сетку получила немка Лаура Зигемунд, действующая чемпионка турнира.
- 8 ноября 2022
-
10:31
-
10:22
-
09:50
-
09:16
-
09:16
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
08:30
-
08:22
-
07:48
-
07:43
-
07:37
-
07:32
-
06:52
-
04:39
-
04:25
-
02:30
-
00:21
- 7 ноября 2022
-
23:39
-
23:25
-
23:22
-
23:08
-
22:49
-
22:33
-
22:32
-
22:04
-
21:31
-
21:15
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:15
-
19:49
-
19:08