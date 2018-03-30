Видеообзор полуфинала турнира в Майами Карреньо-Буста — Андерсон

Испанец Пабло Карреньо-Буста (16) пробился в полуфинал «Мастерс 1000» в Майами, одолев южноафриканца Кевина Андерсона (6) — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6). При этом Карреньо-Буста был в шаге от победы в двух партиях, но, подавая на матч при счёте 5:4, проиграл гейм с двойного матчбола. На тай-брейке испанец сам отыграл один матчбол, причём на приёме.

Поединок продолжался 2 часа 43 минуты. Андерсон сделал 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Карреньо-Бусты 6 подач навылет, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (4).