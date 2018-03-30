Карреньо-Буста: упущенные матчболы стали сложным моментом для меня, но я боролся

Испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над южноафриканцем Кевином Андерсоном со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (8:6).

«Это был удивительный матч, не так ли? В Индиан-Уэллсе я проиграл ему со счётом 6:7 в третьем сете. Сегодня я отлично начал матч, здорово действовал на приёме, очень хорошо подавал и играл агрессивно. Я очень рад победе, потому что она так важна для меня, и выходу в полуфинал.

На матчболах во втором сете Кевин выполнил несколько невероятных ударов, в том числе обводящих. Также он был хорош на приёме. Это был сложный психологический момент для меня, но я продолжал бороться", — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт тура.