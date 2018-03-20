Солнечный удар. Федерер в Майами бьётся за отпуск на грунтовую серию

Следом за Индиан-Уэллсом на другом побережье Америке – во Флориде – пройдёт ещё один крупный двухнедельный турнир, в Майами. Соревнование будет разыграно в 34-й раз, причём с самого появления оно проводилось одновременно для мужчин и женщин. В 1985 году турнир прошёл в Делрей-Бич, в следующем сезоне переехал в Бока-Рэйтон, а с 1987-го обосновался в своём нынешнем месте – на острове Ки-Бискейне близ Майами. В 2015-м турнир потерял титульного спонсора, однако общий призовой фонд его только увеличивался. С $ 10,76 млн в 2015-м он каждый год рос по 15% и к 2018-му достиг уже отметки $ 15,95 млн.

Стоит добавить, что призовые традиционно для Америки делятся поровну между мужчинами и женщинами. Так, будущие чемпион и чемпионка получат по $ 1 340 860, а финалисты – по $ 654 380.

Турнир WTA/Premier Mandatory. Майами (Флорида, США). Miami Open presented by Itaú



Призовой фонд: $ 7 972 535

Покрытие: хард, открытые корты.

Даты проведения: 20-31 марта.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 05.02.2018): Каролина Возняцки (1), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (4), Гарбинье Мугуруса (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8), Светлана Кузнецова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Елена Веснина (23), Дарья Касаткина (24), Екатерина Макарова (36), Аманда Анисимова (WC), Виктория Азаренко (WC), Серена Уильямс (WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Доминика Цибулкова (30), Люси Шафаржова (31), Пэн Шуай (32), Мария Шарапова (41), Ана Конюх (64), Катерина Козлова (65), Мирьяна Лучич-Барони (67), Шелби Роджерс (77), Маргарита Гаспарян (SR).



Действующий победитель: Йоханна Конта.

Безоговорочной рекордсменкой Майами по количеству титулов является Серена Уильямс. На её счету 8 побед, в том числе и две серии по три выигрыша (2002-2004, 2007, 2008, 2013-2015). В этом году американка вернулась на турнир после вынужденной годичной паузы, связанной с беременностью. К моменту заявки на турнир рейтинг Серены обнулился, но организаторы ей с радостью предоставили «уайлд-кард», так что у Уильямс теперь есть возможность ещё больше увеличить отрыв от преследовательниц.

Азаренко: Серена сказала, Алексис-Олимпия считает Лео своим бойфрендом Теннисные мамы Серена Уильямс и Виктория Азаренко победно вернулись в спорт. На новые победы их вдохновляют дети, уже успевшие подружиться.

Пять титулов Майами в копилке Штеффи Граф, которая давно завершила карьеру, а вот идущие следом Винус Уильямс и Виктория Азаренко (по три) тоже заявились в этом году, причём Азаренко, как и Серена, возвращающаяся после родов, тоже получила «уайлд-кард». Один раз в истории турнира в Майами победы добилась и российская теннисистка – Светлана Кузнецова (2006), и ещё восемь раз представительницы России добирались до финала – Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004), Мария Шарапова (2005, 2006, 2011-2013) и та же Кузнецова (2016).

Пятикратная финалистка турнира Мария Шарапова изначально была заявлена в нынешнем розыгрыше, причём она попала в список участниц по рейтингу, заработанному за часть прошлого сезона и начало нынешнего. Однако после поражения в первом круге Индиан-Уэллса россиянка решила сняться с Майами, сославшись на травму левого предплечья. Между тем, эксперт «Чемпионата» Анна Чакветадзе считает, что дело тут, скорее всего, не в травме, а в желании разобраться в себе после невыразительного результата в Индиан-Уэллсе. Для полноты картины добавим, что в Калифорнии Мария проиграла Наоми Осаке, которая в итоге стала чемпионкой турнира.

«Дель Потро одержал сверхъестественную победу» Анна Чакветадзе в своей колонке — об итогах Индиан-Уэллса, победах дель Потро и Осаки, игре Касаткиной, неудаче Шараповой и вечном Федерере.

Всего снявшихся теннисисток с Майами-2018 довольно много – девять, но все они не входили в число фавориток. Так что главные претендентки на титул в строю. Первые два номера посева, уже традиционно для турниров этого сезона, получили Симона Халеп и Каролина Возняцки. Только в отличие от Индиан-Уэллса борьбы за первое место сейчас не будет, поскольку датчанка защищает очки за прошлогодний финал и при равных показателях в нынешнем розыгрыше её отставание от Симоны с 860 очков может перевалить уже за тысячу. В списке участниц значится и пять россиянок – финалистка Индиан-Уэллса Дарья Касаткина, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и вернувшаяся в строй после операции на левом запястье Светлана Кузнецова. В финал квалификации пробилась ещё одна представительница России – Наталья Вихлянцева.

Победители турнира в Майами. Женщины:



Серена Уильямс — 8 титулов (2002-2004, 2007, 2008, 2013-2015).

Штеффи Граф — 5 (1987, 1988, 1994-1996).

Винус Уильямс — 3 (1998, 1999, 2001).

— 3 (2009, 2011, 2016).

Моника Селеш — 2 (1990, 1991).

Аранта Санчес-Викарио — 2 (1992, 1993).

Мартина Хингис — 2 (1997, 2000).

Ким Клейстерс — 2 (2005, 2010).

Мартина Навратилова — 1 (1985).

Крис Эверт — 1 (1986).

Габриэла Сабатини — 1 (1989).

Светлана Кузнецова — 1 (2006).

Агнешка Радваньска – 1 (2012).

Йоханна Конта – 1 (2017). Серена Уильямс — 8 титулов (2002-2004, 2007, 2008, 2013-2015).Штеффи Граф — 5 (1987, 1988, 1994-1996).Винус Уильямс — 3 (1998, 1999, 2001). Виктория Азаренко — 3 (2009, 2011, 2016).Моника Селеш — 2 (1990, 1991).Аранта Санчес-Викарио — 2 (1992, 1993).Мартина Хингис — 2 (1997, 2000).Ким Клейстерс — 2 (2005, 2010).Мартина Навратилова — 1 (1985).Крис Эверт — 1 (1986).Габриэла Сабатини — 1 (1989).Светлана Кузнецова — 1 (2006).Агнешка Радваньска – 1 (2012).Йоханна Конта – 1 (2017).

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Майами (Флорида, США). Miami Open presented by Itaú

Призовой фонд: $ 7 972 535.

Покрытие: хард, открытые корты.

Даты проведения: 21 марта – 1 апреля.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 05.02.2018): Роджер Федерер (2), Марин Чилич (3), Григор Димитров (4), Александр Зверев (5), Давид Гоффен (7), Джек Сок (8), Хуан-Мартин дель Потро (9), Пабло Карреньо-Буста (10), Андрей Рублёв (36), Карен Хачанов (49), Даниил Медведев (56), Евгений Донской (71), Михаил Южный (92), Маркос Багдатис (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Рафаэль Надаль (1), Доминик Тим (6), Стэн Вавринка (15), Люка Пуи (17), Жо-Вильфрид Цонга (19), Энди Маррей (20), Альберт Рамос (21), Пабло Куэвас (32), Александр Долгополов (34), Филипп Кольшрайбер (35), Гаэль Монфис (43), Паоло Лоренци (46), Жюльен Беннето (55), Флориан Майер (73), Андреас Сеппи (77), Лу Яньсюнь (81).



Действующий победитель: Роджер Федерер.

Долгие годы рекордсменом по количеству титулов в Майами был американец Андре Агасси – шесть, но в 2016-м его догнал Новак Джокович. Прошлый розыгрыш он пропустил из-за травмы, а в этом вернулся в строй после операции на локте. Правда, игра, которую серб показал в Индиан-Уэллсе, была далека от идеала.

По три титула в Майами завоевали Пит Сампрас и Роджер Федерер, причём швейцарец является действующим чемпионом турнира. Отметим, что на этом соревновании Роджер ведёт заочное сражение с травмированным пятикратным финалистом Рафаэлем Надалем за звание первой ракетки мира. Если Федерер дойдёт до четвертьфинала, то останется лидером и после Майами. А вот если он ударно проведёт весь турнир и защитит здесь титул, то гарантирует себе лидерство аж до окончания грунтовой серии соревнований, поскольку Надалю защищать почти на всех весенних турнирах титулы (кроме Рима). К слову, в прошлом сезоне Роджер как раз пропустил все турниры на земле.

Победители турнира в Майами. Мужчины:



Андре Агасси — 6 (1990, 1995, 1996, 2001-2003).

Новак Джокович — 6 (2007, 2011, 2012, 2014-2016).

Пит Сампрас — 3 (1993, 1994, 2000).

Роджер Федерер — 3 (2005, 2006, 2017).

Иван Лендл — 2 (1986, 1989).

Энди Роддик — 2 (2004, 2010).

Энди Маррей — 2 (2009, 2013).

Тим Майотт — 1 (1985).

Милослав Мечирж — 1 (1987).

Матс Виландер — 1 (1988).

Джим Курье — 1 (1991).

Майкл Чанг — 1 (1992).

Томас Мустер — 1 (1997).

Марсело Риос — 1 (1998).

Рихард Крайчек — 1 (1999).

Николай Давыденко — 1 (2008).

Один раз в Майами побеждал и представитель России – Николай Давыденко (2008). В этом году в сетке значатся пятеро россиян – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный. Ну а возглавили посев Майами-2018 Федерер и финалист Australian Open Марин Чилич. Чемпион только что завершившегося Индиан-Уэллса Хуан-Мартин дель Потро оказался в одной половине сетки с Чиличем.