Карреньо-Буста: моя победа — это на 50% заслуга зрителей

Испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над южноафриканцем Кевином Андерсоном со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (8:6).

«После того как я проиграл второй сет и, пожалуй, в начале третьего я ощущал усталость, в том числе психологическую. Но мне помогли зрители. Думаю, на 50% моя победа — это их заслуга. Ранее я проиграл Кевину три или четыре раза. Думать об этом нормально. Но, конечно, больше всего вспоминается поражение в полуфинале US Open. Однако каждый раз в наших матчах была упорная борьба. Я очень рад, что сумел наконец победить его», — цитирует Карреньо-Бусту Miami Herald.