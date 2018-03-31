Крейчикова и Синякова вышли в финал турнира в Майами в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова вышли в финал турнира в Майами в парном разряде. В полуфинальном матче шестые сеяные обыграли бельгийско-голландский дуэт Элисе Мертенс/Деми Схурс со счётом 4:6, 6:3, 11:9. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Чешские теннисистки 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из пяти. На счету пары Мертенс/Схурс 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.

За титул Крейчикова и Синякова сыграют с победительницами второго полуфинального матча Макарова/Веснина (Россия, 1) — Барти/Вандевей (Австралия/США).