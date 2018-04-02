Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева сыграют с Латвией в Кубке Федерации

Новый капитан женской сборной России Игорь Андреев огласил состав команды на матч со сборной Латвии в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. Игры пройдут в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.



«Команду хорошо знаю, со многими девочками был знаком, когда ещё сам был игроком. Состав на ближайший матч намечен, должны сыграть Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева.

У Латвии хорошая команда, и матч будет, безусловно, тяжёлым. Но и у нас команда боеспособная, и мы думаем только о победе", — цитирует Андреева ТАСС.