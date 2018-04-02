Крунич легко победила Маттек-Сэндс на старте турнира в Чарльстоне

Сербка Александра Крунич вышла во второй круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), уверенно победив американку Бетани Маттек-Сэндс (WC) — 6:2, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 8 минут. Крунич сделала 3 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Маттек-Сэндс 1 подача навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



Бетани возвращается в тур после тяжёлой травмы колена, полученной на Уимблдоне — 2017 и проводила второй матч в одиночном разряде в этом году. В Майами она проиграла француженке Ализе Корне со счётом 2:6, 5:7.



Следующей соперницей Крунич станет голландка Кики Бертенс (12).

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