Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Крунич легко победила Маттек-Сэндс на старте турнира в Чарльстоне

Крунич легко победила Маттек-Сэндс на старте турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Сербка Александра Крунич вышла во второй круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США), уверенно победив американку Бетани Маттек-Сэндс (WC) — 6:2, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Крунич сделала 3 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Маттек-Сэндс 1 подача навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.

Бетани возвращается в тур после тяжёлой травмы колена, полученной на Уимблдоне — 2017 и проводила второй матч в одиночном разряде в этом году. В Майами она проиграла француженке Ализе Корне со счётом 2:6, 5:7.

Следующей соперницей Крунич станет голландка Кики Бертенс (12).

Чарльстон 2018. 1-й круг
02 апреля 2018 года, понедельник. 22:25 МСК
Александра
Крунич
Бетани
Маттек-Сэндс
6:2 6:2
Рублёв и Хачанов «потренировались» перед Кубком Дэвиса с братьями Брайан
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент