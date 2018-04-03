Осака: команда держит меня в «пузыре», и я не вижу многое происходящее вокруг

Японка Наоми Осака, победившая американку Дженнифер Брэйди в первом круге турнира категории Premier в Чарльстоне (США), оценила разницу в игре на харде и грунте, а также рассказала о том, изменилось ли что-то в её жизни после победы в Индиан-Уэллсе.



«Тяжело осознавать, что я больше не могу так много бить навылет, и все розыгрыши теперь длиннее. Два года назад я бы сказала, что хорошо играю на грунте, потому что тогда неплохо выступила на „Ролан Гаррос“ (вышла в третий круг, где уступила румынке Симоне Халеп — прим. ред.). Но в прошлом сезоне, кажется, я не выиграла на песчаном покрытии ни одного матча, помимо двух матчей в Чарльстоне. Постараюсь сейчас начать всё заново и просто получать удовольствие от игры на грунте.



Конечно, здесь нужно менять свой стиль, по крайней мере немного. Я стараюсь вкладывать больше вращения в свой удар справа, ведь это помогает на грунте. Не хочу радикально менять свою игру, но некоторые перемены пойдут на пользу.



Победа в Индиан-Уэллсе уже в прошлом. Люди продолжают спрашивать меня, как изменилась моя жизнь, но я не ощущаю серьёзных перемен. Моя команда, можно сказать, держит меня в „пузыре“, так что я не вижу многое из того, что происходит „снаружи“. Я просто концентрируюсь на игре и не хочу слишком много думать о прошлом», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Осака обыграла Брэйди на старте турнира в Чарльстоне