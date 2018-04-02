Осака обыграла Брэйди на старте турнира в Чарльстоне

Японка Наоми Осака (10) вышла во второй раунд турнира категории Premier в Чарльстоне (США), обыграв американку Дженнифер Брэйди в двух партиях — 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Осака трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Брэйди 9 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Брейк Дженнифер сделала в самом первом гейме на приёме, поведя со счётом 2:0.



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