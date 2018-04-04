Барти: чувствую, что могу хорошо играть на грунте, нужно просто верить в себя

Австралийка Эшли Барти осталась довольна своей игрой с американкой Софьей Кенин в первом круге турнира в Чарльстоне (6:3, 6:2).



«Безусловно, мне нужно было немножко стряхнуть с себя пыль в том плане, что это мой первый матч на грунте после прошлогоднего „Ролан Гаррос“. Я почти не тренировалась на грунте, так что очень довольна тем, как играла. Я хорошо двигалась, скользила по корту, правильно ставила ноги. Я довольна. Чувствую, что моя игра может подходить к грунтовым кортам. Нужно просто чуть больше играть на них и верить в себя», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.

Барти победила Кенин в первом круге турнира в Чарльстоне