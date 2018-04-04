Осака: видеть Серену на другой половине корта было немного страшно

Японка Наоми Осака рассказала, какие эмоции испытывала, играя с американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира в Майами. Наоми в той встрече одержала победу со счётом 6:3, 6:2.

«Это было нечто нереальное. Просто подавать, выполнять удар и видеть на другой стороне корта Серену — это было немного страшно. Но я старалась получать удовольствие от игры. Я рада, что получила шанс сыграть с ней.

Теперь начался грунтовый сезон. Отличие в том, что я уже не смогу так много пробивать навылет и розыгрыши станут длиннее", — цитирует Осаку Tennis World USA.