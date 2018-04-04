Корне вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 14-я ракетка соревнований обыграла представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:2, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час и 22 минуты. Корне допустила 1 двойную ошибку и 4 раза взяла подачу соперницы, она обошлась без эйсов. На счету Херцог 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



В следующем раунде турнира Корне скрестит ракетки со своей соотечественницей Каролин Гарсией, которая получила первый номер посева.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.